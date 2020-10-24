Türk hekimleri yurtdışında da dertlere derman oluyor

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi. Bilgen, Türk hekimlerinin iyi eğitimli olduğu ve Türkiye’nin sağlıkta aranan ülke haline geldiğini vurguladı. Tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla uğraştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bilgen, “Çok ileri teknolojiye sahip devletlerin bile uğraşamadıklarını görünce biz burada gerçekten vatandaşımızın sağlığını koruyarak yolumuza devam ettik. Sağlık çalışanları çok büyük fedakarlık yaptılar, yoruldular ama bunun karşılığını vatandaşlarımızı koruyarak alıyoruz” dedi. Bilgen, Türkiye’ye her yıl yurtdışından çok sayıda hastanın geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgen, yurtdışından doktorlara eğitim vermenin de sağlık turizminin parçası olduğunu dile getirerek, “Eğitim alan uzmanların, kendilerinin güzel işler yaptığını görüp, ülkelerine gittikten sonra Türkiye’ye hasta gönderdiğini söyledi.