  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Türk hekimleri yurtdışında da dertlere derman oluyor
Sağlık

Türk hekimleri yurtdışında da dertlere derman oluyor

Türkiye son yıllarda yaptığı yatırımlarla sağlık turizminde aranan ülke haline gelirken, Türk hekimleri yurtiçindeki görevlerinin yanı sıra yurtdışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla da hastalara umut oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:03:00 -
Türk hekimleri yurtdışında da dertlere derman oluyor

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi. Bilgen, Türk hekimlerinin iyi eğitimli olduğu ve Türkiye’nin sağlıkta aranan ülke haline geldiğini vurguladı. Tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla uğraştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bilgen, “Çok ileri teknolojiye sahip devletlerin bile uğraşamadıklarını görünce biz burada gerçekten vatandaşımızın sağlığını koruyarak yolumuza devam ettik. Sağlık çalışanları çok büyük fedakarlık yaptılar, yoruldular ama bunun karşılığını vatandaşlarımızı koruyarak alıyoruz” dedi. Bilgen, Türkiye’ye her yıl yurtdışından çok sayıda hastanın geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgen, yurtdışından doktorlara eğitim vermenin de sağlık turizminin parçası olduğunu dile getirerek, “Eğitim alan uzmanların, kendilerinin güzel işler yaptığını görüp, ülkelerine gittikten sonra Türkiye’ye hasta gönderdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı
Siyaset

Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı

CHP’den istifa ederek parti çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül, CHP’den dışlanarak memleket hareketini başlatan Muharrem İnce’den hız..
Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı
Dünya

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir pa..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay