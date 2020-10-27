Türk hazır giyim ürünleri, Hollanda pazarında dijital olarak tanıtılacak

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB), Hollandalı ithalatçılarla dijital ortamda buluşacağı bildiril

EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada Uluslararası Tanıtım Stratejisi ve Marka Oluşturma - AHA (AegeanHasApparel) Projesi’ni Hollanda ile başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2020 Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 123 milyon dolar ihracata imza attığını kaydeden Sertbaş, şunları kaydetti:

"EHKİB olarak 2020 yılının 9 aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına 946 milyon dolar katkı sağladık. Hollanda’ya yaptığımız ihracat ise yüzde 27’lik artışla 84 milyon dolara yükseldi. 2019 yılında en fazla ihracat yaptığımız 4. ülke konumundayken 2020'de 3. ülke konumuna yükseldi. Yıllık 20 milyar dolarlık konfeksiyon ürünü ithal eden Hollanda’ya ihracatımızın daha da artması için 25 firmamızla verimli bir dijital ticaret heyeti gerçekleştirmek istiyoruz."

- Hedef 2 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Etkinlik, sanal ortamda 25 üretici ve ihracatçı firmanın katılımıyla 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde dijital platform üzerinden gerçekleşecek. Katılımcı firmalarımızın 2 gün boyunca Hollanda ve çevre ülkelerden gelecek alıcılarla sanal ortamda görüşmeler gerçekleştirerek pazar paylarının artmasını hedefliyoruz. Hollanda'nın ithalatında yüzde 6,8 olan payımızı yüzde 10'a çıkararak ihracatımızı 2 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz."