0553 313 94 23

Türk hayırseverlerden Senegal'de kurban bağışı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından, Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar yaklaşık 3 bin aileye dağıtıldı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:05
Türk hayırseverlerden Senegal'de kurban bağışı

DAKAR (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından, Batı Afrika ülkesi Senegal'de Kurban Bayramı'nda Türk hayırseverlerin kurbanları vekalet yoluyla yaklaşık 3 bin aileye ulaştırıldı.

Derneğin Senegal temsilcilerinden Hamza Tayyip Cığal, AA muhabirine, Senegal'de hayırseverlerin bağışladığı 910 hisse kurbanlığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kesimin, ülkenin başkenti Dakar, medrese kenti Louga ve kutsal sayılan kenti Touba başta olmak üzere 7 farklı bölgesinde yapıldığını anlatan Cığal, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere fiş verilmek suretiyle dağıtımın sorunsuz gerçekleştiğini ifade etti.

Cığal, 6 Türk ve 40 yerel personelle kurban etlerini belirlenen bölgelerde yaklaşık 3 bin aileye dağıttıklarını belirtti.

Bu bayram Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca, hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlar Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:05
  1. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
  2. Hamza Tayyip Çığal
  3. Kurban
  4. Senegal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    1. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    2. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    3. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    4. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    5. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    6. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    7. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    10. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    11. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    12. Din görevlisi olmayınca bayram..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    14. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
    16. Husilerden Suudi Arabistan hava..
    17. Pitbull cinsi köpeğin saldırısına..
    18. Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü..
    19. İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına..
    20. Kayalıklara düşen genç kız 12 saatte..
    21. Bolu’da, evlerin arasındaki 2 katlı..
    22. Kızılırmak’ta kaybolan küçük çocuğun..
    23. Gurbetçi aileye satırlarla..
    24. Pedro Rebocho, İstanbul'da
    25. Dışişleri Bakanlığından "Yemen"..
    26. Arap Birliği'nden İsrail polisinin..
    27. Futbol: Mabel Green Kupası
    28. Koalisyon uçakları Yemen’de bir evi..
    29. Akdeniz'de STK'lerin düzensiz göçmen..
    30. Cenk Tosun Türkiye'ye değil oraya..
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı geçti!
    Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı geçti!
    Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'
    Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!