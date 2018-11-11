Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor

Türk Hava Yolları (THY) Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, "THY'nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'de 400 milyon dolar esas faaliyet zararının açıklandığı 2016 yılında genel müdürlük görevine başladığını ve göreve gelir gelmez gider azaltıcı politikalar ve gelir optimizasyonuyla zararı minimize etmeye çalıştıklarını söyledi.

O dönem personelle bir karar verdiklerini dile getiren Ekşi, şöyle devam etti:

"THY, Türk milletinin gururu, dolayısıyla bu şirketin muhakkak suretle bu durumdan çıkması gerekiyor. Alınan tedbirlerle 2017'yi 1 milyar 20 milyon dolarla, yani rekor bir karla kapattık. O zaman biz bir takım olursak, başarıyı paylaşırsak, kriz anlarında da herkes sorumluluğunu üstlenirse aşamayacağımız zorluğun olmadığını anladık. Yani eksi 400 milyon dolardan artı 1 milyar 20 milyon dolara çıktık."

THY'nin zarar ettiği dönemde, şirketle ilgili bazı endişenin ortaya çıktığını ancak bunun hızla aşıldığını anlatan Ekşi, "THY'nin kaderi, Türkiye'nin kaderiyle ilişkili. Türkiye ne kadar iyiyse, THY de o kadar iyi olur." diye konuştu.

Geçen yıl Antalya'da düzenledikleri zirvede, aile şuuruyla hareket edip, Türk milletinin gücüne güvenerek her türlü problemin üstesinden gelinebileceğini herkese gösterdiklerini söyleyen Ekşi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın THY ekibini kabul edip, destek vermesinin şirket personeline büyük moral sağladığını ifade etti.

"Bu yılı da rekor karla kapatacağız"

THY'nin bu yılın 9 ayında 1 milyar 149 milyon dolarlık karla tarihi bir rekor kırdığını belirten Ekşi, "THY'nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kara ulaşarak bu rakamı geçtik. Geçen yılın 9 aylık döneminde bu rakam 956 milyon dolardı. 2016'da zarardaydı. Siz çalışanlarınıza inanırsanız ve başarıyı onlarla paylaşırsanız, başarıyı sadece kendinize değil, onlara da mal ederseniz bu netice geliyor." dedi.

Ekşi, Türkiye'nin havacılık açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bize düşen, doğru zamanda doğru yelkeni rüzgara uygun şekilde tutmaktı, THY ekibi de bunu başardı." şeklinde konuştu.

THY'nin yıl sonu için 73 milyon olarak açıkladığı yolcu sayısı hedefinin 74 milyona çıkarıldığını söyleyen Ekşi, gelir beklentilerinin bütçeye göre arttığını ancak giderlerin netleşmemesi, dolar ve yakıt fiyatlarındaki seyrin değişken olması nedeniyle yıl sonu karlılık hedeflerini revize etmeyeceklerini bildirdi.

"Kuzey ışıklarına kadar gideceğiz"

THY'nin Türkiye dahil 122 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğuna işaret eden Ekşi, şöyle devam etti.

"Türkiye'yi takip eden ikinci ülke Fransa'dan 30 ülke daha fazla uçuş gerçekleştiriyoruz. Asıl gurur duyulması gereken şey, bu birinciliğin devam etmesi. Bu, Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla alakalı. Bu, tarihimizin bize yüklediği bir misyon. Anadolu'nun misafirperverliğini, kültürünü dünyanın her noktasına ulaştırmayı kendimize misyon edindik."

Ekşi, gelecek yıl THY'nin 10 noktaya daha doğrudan uçuş yapacağını belirterek, Meksika'ya, Endonezya'nın Bali adasına, Gambia'ya, Sudan'ın Port Sudan Havalimanına, Finlandiya'da kuzey ışıklarının görüldüğü yere kadar uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.

THY'nin 303 destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini dile getiren Ekşi, yeni noktaların eklenmesiyle bu sayının 313'e çıkacağını, uçulan noktalarda da uçuş derinliğini artıracaklarını bildirdi. Ekşi, bazı noktalara uçuş sayılarını artırmayı da düşündüklerini, hazırladıkları bütçe tasarısının yönetim kurulunca onaylanmasının ardından bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

"Filomuza 41 yeni uçak geliyor"

330 uçağı bulunan THY filosuna gelecek yıl 41 yeni uçağın ekleneceğini anlatan Ekşi, yaklaşık 10 uçağın da filodan çıkarılacağını bildirdi.

Ekşi, filoya yeni yılda ilk kez geniş gövde yeni nesil uçakların katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de Airbus A350 THY filosuna katılacak. Geniş gövde uçaklarla THY filosunun çehresi değişecek. Çok daha konforlu, sessiz, daha az maliyetli uçaklar filoya girecek. Gelecek yıl 737 Max, Airbus A320neo gibi maliyeti nispeten düşük uçaklarımız filoya girecek. Bunlarla THY yakıt maliyetlerini azaltacak, dolayısıyla bunun bilete ve karlılığa yansıması pozitif yönde olacak."

Ekşi, bilet fiyatlarına değinirken de rakamları pazar şartlarının belirlediğini söyledi. Bilal Ekşi, "Şirketi ne kadar iyi idare ederseniz ve maliyetleri ne kadar aşağıya düşürürseniz rakiplerinizle o kadar rekabete girerek bilet fiyatlarını düşürebilirsiniz. Havacılık çok dinamik bir sektör. Yakıt fiyatları şu anda 80 dolar civarında. Bu yukarı çıkarsa herkes fiyatları artırır ama biz gelecek sene için özellikle dolulukların fazla olacağı bir yıl bekliyoruz." dedi.

Ekşi, sefer sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verirken de İstanbul Havalimanı'nda slot sıkıntısı olmayacağını, Atatürk Havalimanı'nda lodostan kaynaklı uçak kalkışlarındaki gecikmelerin de İstanbul Havalimanı'nda yaşanmayacağını bildirdi.