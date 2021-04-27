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Gündem Türk Hava Yolları'ndan seferler hakkında flaş açıklama
Gündem

Türk Hava Yolları'ndan seferler hakkında flaş açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Köklerimize dönüyoruz" paylaşımıyla Özbekistan seferleri hakkında açıklama yaptı. Ekşi seferlerin Mayıs ayı içinde başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 19:35:00 -
Türk Hava Yolları'ndan seferler hakkında flaş açıklama

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.

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