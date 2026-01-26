Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş”
Yıllardır Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerle bilinen Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen Nişanyan, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirirken adeta bir hakikat manifestosu yayınladı. YouTube kanalında konuşan Nişanyan, Orta Doğu bataklığını kurutmaya talip yegâne gücün Türkiye olduğunu vurgulayarak "Eğer bugün Suriye'de oluk oluk kan akmıyorsa, bunun tek sebebi Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'dir" sözleriyle vatan düşmanlarına tokat gibi bir cevap verdi.
Sevan Nişanyan'ın, Harvard Üniversitesi'nde tarih doktorası yapan oğlu Arsen Nişanyan babası ile gerçekleştirdiği YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Nişanyan programda Türkiye'nin uluslararası çapta artan gücüne vurgu yaparken Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi.
"OLUK OLUK KAN AKMIYORSA SEBEBİ TSK"
Bölgede büyük çaplı bir katliam yaşanmamasını sağlayan bir numaralı unsurun Türkiye olduğunu belirten Nişanyan, "Suriye’de oluk oluk kan akmıyorsa bunun sebebi Türkiye ve TSK.
TSK’nın bir standart koyucu olmasıdır." dedi.
"TÜRKİYE, ORTA DOĞU BATAKLIĞINI KURUTMAYA TALİP BİR GÜNEŞ"
Kürtlerin hak arayışlarını dile getirmelerini sağlayanın Türkiye olduğunu vurgulayan Nişanyan, şunları kaydetti:
Dün İsrail ile aynı yatağa giren Kürt arkadaşlarımız şu anda hala bir protestoya devam edebiliyorsa hala canlarını, mallarını, varlıklarını koruyabiliyorlarsa bu Şara rejimi, ABD veya Rusya sayesinde değil bu Türkiye sayesinde mümkün.
Orta Doğu derin bir bataklık ve Türkiye bu bataklığı kurutmaya talip bir güneş.
"SARILABİLECEĞİM TEK KALE TÜRKİYE"
Bölgedeki güçlerin doğru bir tercih yapması gerektiğini belirten Nişanyan, "Bir medeniyet vizyonu var. Böyle bir dünyada yaşarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sığınılabilecek son kale olarak varlığını koruması hepimizin yararına.
Benim sarılabileceğim tek kale Türkiye. Çünkü ABD’de bana Filistinli’ye yaptıklarının aynısını yapacaklar." ifadelerini kullandı.