Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eli kanlı terör örgütü YPG/SGD'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin saçını ördüğü görsel tüm dünyada gündem oldu.
Türkiye'de silinen terör örgütü PKK'nın uzantıları YPG/SGD Suriye'de bozguna uğradı.
Salya sümük ağladıkları videolarla ABD ve Avrupa'dan yardım dilenen teröristlere destek için sosyal medyada örgütlenen sempatizanlar saç örme akımı başlattı.
Başta DEM Partili vekiller olmak üzere Kemalist sözde oyuncular rezil akıma katıldı.
DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da akıma TBMM Genel Kurulu’nda katıldı.
Ahlaksız dizisiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin de bebek katili terörist için başlatılan akıma saçını örerek aklınca destek verdi.
