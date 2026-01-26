  • İSTANBUL
ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel ölçekte artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığın artırılması amacıyla, ASELSAN’dan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için "Dost-Düşman Tanımlama (IFF)" Sistemleri tedarik edecek.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), taşınabilir hava savunma sistemlerinde dost-düşman tanımlamasının ASELSAN tarafından sağlanması amacıyla şirketle üç yıllık çerçeve sözleşme imzaladı.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel ölçekte artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığın artırılması amacıyla, ASELSAN’dan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için "Dost-Düşman Tanımlama (IFF)" Sistemleri tedarik edecek.

Üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında sağlanacak sistemlerle, NATO envanterinde yer alan taşınabilir hava savunma sistemlerinde dost ve düşman unsurların güvenilir şekilde ayırt edilmesi hedefleniyor.

IFF sistemleri alanındaki derin tecrübesiyle Mode-5 IFF Sistemlerini üretebilen dünyadaki sayılı kuruluşlardan biri olan ASELSAN, geliştirdiği ileri mühendislik çözümleriyle NATO’nun hava savunma kabiliyetlerine katkı sunacak. Söz konusu tedarikin, ittifakın hava savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliğini güçlendirmesi ve dost unsurlara yönelik risklerin azaltılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

