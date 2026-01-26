Numan Kurtulmuş dünyaya ilan etti! Suriye hakkında karar verildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve heyetini Ankara'da ağırladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanyol mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele süreci ve Gazze'deki soykırım hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasında satır başlıkları:

Suriye'de terör örgütü kalmamalı. Suriye yönetiminde demokratik bir sürecin önü açılmalıdır.

Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın. Suriye Suriyelilerindir ve Suriye hep beraber ortak bir geleceği kurmak için kararlıdır.

(Terörsüz Türkiye) Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor.

İsrail'e uluslararası baskı olmalı. Biz işimizin başındayız, Gazze'ye yardım ulaşmalı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin son aşamaya geldiğini belirtti. Hazırlanacak raporun komisyon üyelerine sunulacağını ifade eden Kurtulmuş, raporun ittifakla veya nitelikli çoğunlukla kabul edilmesini ümit ettiğini söyledi. TBMM Komisyonunun ortak raporunun sonunda yer alacak somut tekliflerin Meclis Genel Kuruluna sunulacağını belirten Kurtulmuş, Meclis'in kendi takvimi içerisinde gerekli yasal hazırlıkları yapacağını vurguladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETMELİ"

Bir gazetecinin, terör örgütünün silah bırakması ve sınır ötesi unsurların durumu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, sürecin en kritik eşiğine dikkat çekti. Kurtulmuş, atılacak ilk adımın terörün bütün unsurlarıyla birlikte örgütün kendisini feshetmesi ve silahlı mücadele dönemini geride bıraktığını ilan etmesi olduğunu belirtti. Bunun gerçekleştiğinin teyit ve tespit edilmesinin, yasal düzenlemelere geçilebilmesi için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, siyasi partilerin büyük çoğunluğunun bu konuda fikir birliği içinde olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM VE ULUSAL BİRLİK"

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, Suriye hükümetinin ülkede ulusal birliği sağlayacak adımları atması temennisinde bulundu. Suriye'de artık terör örgütlerinin esamesinin okunmadığı, silahlı grupların meşru güçler olarak devletin askeri yapılanması içinde yer aldığı bir entegrasyon sürecini desteklediklerini dile getirdi.

SURİYE SAHASINDA GAYRİMEŞRU SİLAHLI GÜÇ KALMAMALI

Kurtulmuş, Suriye'nin geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de artık hiçbir gayrimeşru silahlı güç, terör örgütü kalmamalıdır. Suriye'deki bütün farklı unsurlar; etnik, mezhebi, dini farklılıklarıyla birlikte yeni Suriye yönetiminin bir parçası olmalıdır. Suriye yönetiminde herkesin işin içine katılabileceği demokratik bir sürecin önü açılmalıdır.

PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye sahasından çekilme vaktinin geldiğini belirten Kurtulmuş, Suriye'nin Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Sünnileri, Ezidileri, Nusayrileri ve gayrimüslimlerinin barış içinde tek bir bayrak altında yaşaması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, 60 yıllık diktatörlük ve 13 yıllık iç savaştan sonra Suriye'nin terör örgütleri vasıtasıyla zehirlenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"İSRAİL SOYKIRIMA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

TRT Haber muhabirinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Barış Kurulu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, İsrail'in tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bir barış ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail'in soykırıma hız kesmeden devam ettiğini belirten Kurtulmuş, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellendiğini, insanların açlıktan ve soğuktan ölüme terk edildiğini söyledi.

ULUSLARARASI CAMİAYA ÇAĞRI: REHAVETE KAPILMAYIN

Gazze'de yeni bir döneme başlanacak olmasını ümit ettiklerini ancak durumu temkinli karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, uluslararası camianın Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini ifade etti. Uluslararası toplumun rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Refah Sınır Kapısı'nın açılarak insani yardımların bölgeye girmesinin şart olduğunu belirtti.

"DÜNYA GÜNDEMİ GAZZE'Yİ UNUTTURMAMALI"

Dünya gündeminin yoğunluğuna dikkat çeken Kurtulmuş, Gazze halkının yaşadığı gayriinsani durumun unutulmaması gerektiğini söyledi. Türkiye olarak soykırımı ve soykırımcıları unutmayacaklarını belirten Kurtulmuş, Gazze halkına destek vermekten vazgeçmeyeceklerini yineledi. Kurtulmuş ayrıca İspanya'ya iade-i ziyarette bulunmak istediklerini belirtti.