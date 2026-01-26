  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak" Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan’ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor! Küresel krize meydan okuduk! İhracatta şahlanış devri başladı
Ekonomi Hazine'den altın hamlesi
Ekonomi

Hazine'den altın hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hazine'den altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 28 Ocak 2026 valörlü, 27 Ocak 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 681 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 13 bin 560 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor
Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor

Ekonomi

Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor

Topraktan 'altın' fışkırıyor! "Dev rezerv keşfedildi" iddiası
Topraktan 'altın' fışkırıyor! "Dev rezerv keşfedildi" iddiası

Dünya

Topraktan 'altın' fışkırıyor! "Dev rezerv keşfedildi" iddiası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23