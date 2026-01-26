Ünlü oyuncu Cenk Kangöz'den dikkat çeken sözler... Silahla tehdit edildi!

Ünlü oyuncu Cenk Kangöz Sarıkamış’ta silahla tehdit edildi! “Üç Kuruş”, “Deha”, “Medcezir” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Cenk Kangöz, Sarıkamış’taki kayak merkezinde bir servis şoförü tarafından silahla tehdit edildiğini açıkladı. Kangöz’ün şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre olay, dün saat 11.40 sıralarında Sarıkamış’taki kayak merkezine çıkmak için servis beklenirken yaşandı. Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğullarıyla birlikte servise binmek üzere sırada olduklarını belirtti. Bu sırada bir servis şoförünün kendilerini geçmeye çalıştığını ve trafiği sıkıştırdığını iddia etti.

Duruma tepki gösterdiklerini anlatan Kangöz, “Araçtan indik ve servis şoförüne ‘Biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Neden sıra bekliyoruz?’ dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim’ dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle’ dedik” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın büyüdüğünü belirten Kangöz, şoförün aracına binerek silahını çıkardığını ve şu sözlerle tehdit ettiğini aktardı:

“Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat’a doğrulttu. ‘Öldürürüm sizi’ diyerek küfür etti. Murat ve ben de aynı anda ‘Atabiliyorsan at’ dedik.”

Olayın ardından servis şoförü Z.Y.’nin hızla bölgeden uzaklaştığı, Kangöz ve arkadaşlarının ise karakola giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olayın belediyeye ait kameralara da yansıdığı belirtildi. Jandarma ekipleri şoförü kısa sürede yakalayarak silahına el koydu, ancak savcılık tarafından şüpheli serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından endişe duyduklarını ifade eden Kangöz, “Biz 3 gün daha Kars’tayız. Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz” sözleriyle kaygısını dile getirdi.