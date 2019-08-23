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Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları (THY) , Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:54
Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları (THY) , Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekledi.


Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlattı.



Daha geniş coğrafyaya bağlantı imkanı


Türk Hava Yolları’nın Amerika Kıtası’ndaki 18’inci ve 19’uncu uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a düzenleyeceği seferler, 21 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayarak İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek. Yeni açılacak hatlarla birlikte Türk Hava Yolları Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Meksika’yı uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı’ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak.



"Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz"


Mexico City ve Cancun hat açılışları sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Bali’den sonra Amerika Kıtası’nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun’a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.


Türk Hava Yolları, haftanın üç günü Mexico City ve Cancun’a karşılıklı tarifeli sefer gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:54
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