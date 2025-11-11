  • İSTANBUL
Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet düşen kargo uçağına ilişkin taziye paylaşımında bulundu.

Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'ndan öğle saatlerinde kalkış yapan C-130 tipi askeri uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ederken havayolu şirketleri taziye paylamışında bulundu.

Havayolu şirketlerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın Gürcistan'da yaşadığı kazanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günde kalbimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailelerinin yanında" açıklaması yapıldı.

