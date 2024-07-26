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Ekonomi Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni bir uçak daha katıyor: Ulaşım kolaylaşacak! Dev hamle! İstanbul'a geliyor
Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni bir uçak daha katıyor: Ulaşım kolaylaşacak! Dev hamle! İstanbul'a geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 00:13:00 - 2024-07-26 00:18:43
Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni bir uçak daha katıyor: Ulaşım kolaylaşacak! Dev hamle! İstanbul'a geliyor

Türkiye'nin dev şirketi Türk Hava Yolları (THY), filosuna yeni bir Airbus A321neo daha ekliyor. Türkiye'ye geliyor.

Türk Hava Yolları (THY), filosuna yeni bir Airbus A321neo daha ekliyor. Airbus’ın Hamburg’daki tesislerinden havalanan TC-LPF kuyruk tescilli uçak, ilerleyen saatlerde İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.

Bu yeni uçakla birlikte, THY’nin filosundaki A321neo sayısı 47’ye yükselmiş olacak. Ayrıca, THY iki gün önce de TC-LPH kuyruk tescilli bir başka A321neo’yu filosuna dahil etmişti.

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