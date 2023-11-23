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Aktüel Türk Hava Yolları peş peşe havalandı! 'Akdeniz Turizm Ödülü'nün sahibi oldu! Müthiş bir gurur
Aktüel

Türk Hava Yolları peş peşe havalandı! 'Akdeniz Turizm Ödülü'nün sahibi oldu! Müthiş bir gurur

Yeniakit Publisher
2023-11-23 21:47:00 - 2023-11-23 21:48:12
Türk Hava Yolları peş peşe havalandı! 'Akdeniz Turizm Ödülü'nün sahibi oldu! Müthiş bir gurur

Türk Hava Yolları (THY), Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation) tarafından müthiş bir haber geldi: Malta'da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu'nda 'Akdeniz Turizm Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY, Akdeniz Turizm Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte "Akdeniz Turizm Ödülü"nün sahibi oldu.

2013 yılında kurulan ve bölge barışı, iş birliği ve refahını teşvik eden Akdeniz Turizm Forumu, Akdeniz genelinde sürdürülebilir turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Vakıf, hükümet temsilcileri, uluslararası örgütler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kültürel, toplumsal ve düşünce liderlerinin katılımıyla düzenlediği bu forum ile Akdeniz turizm gündemini şekillendirmeyi hedefliyor.

Forumda genel oturum toplantısının yanı sıra uzmanlık atölyeleri ve tartışma platformu yer aldı.

Akdeniz Turizm Ödülleri, 2014'ten bu yana her yıl düzenleniyor ve bölge turizminin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

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