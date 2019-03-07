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Türk Hava Yolları personel alımı 2019 | THY iş ilanları 2019

THY personel alımı başvuru formu nasıl doldurulur? THY kabin memuru alımı 2019, TH alımları ne zaman 2019? THY alım ilanları 2019 da 8 bin personel alacak. Türk Hava Yolları’nın 2019 hedefleri içerisinde personel alımının yapılacağı alınacak personelin çoğunluğunu karşılama yönlendirme personeli olacağı öğrenildi. THY alım şartları neler?

07 Mart 2019 Perşembe 18:10
Türk Hava Yolları personel alımı 2019 | THY iş ilanları 2019

THY personel alımı başvuru formu nasıl doldurulur? THY kabin memuru alımı 2019, TH alımları ne zaman 2019? THY alım ilanları 2019 da 8 bin personel alacak. Türk Hava Yolları’nın 2019 hedefleri içerisinde personel alımının yapılacağı alınacak personelin çoğunluğunu karşılama yönlendirme personeli olacağı öğrenildi. THY alım şartları neler? 

Dünyanın en büyük hava yolları şirketi arasında yerine alan Türk Hava Yolları (THY) 2019 yılı içinde 8 bin yeni personel alınının yapılacağını duyurdu. THY personel alımı son dakika. Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaparak 2018 yılı rakam endekslerini ve 2019 yılı hedeflerini paylaştı. THY kabin memuru alımı 2019. THY 8 bin personel alımı müjdesi bu toplantıda verildi. Çoğu karşılama yönlendirme personeli olacak.

TGS personel alımı 2019

Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında kurul adına Başkan İlker Aycı konuşma yaptı. Konuşmasında 2019 yılı endeks rakamlarını ve 2019 yılı hedeflerinin açıkladı. Konuşması sırasında 2019 yılı için bağlı kuruluşlar ile birlikte 8 bin personel alımı müjdesini verdi. Çoğu karşılama yönlendirme personeli alımı yapılacak. TGS iş başvurusu. THY'nin personel sayısının 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 26 bin 739'a yükseldiğini belirtti. Aycı, THY'nin bağlı iştirakleriyle birlikte sağladığı istihdamın 60 bini aştığını ifade etti. Bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından alımlarının yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı'nda sadece yönlendirme karşılama işinde çalışacağını kaydetti. Aycı 2019'un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti. Alımların kısa süreler içerisinde yapılması bekleniyor. 

THY personel alım başvuru şartları neler?

- Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

- 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak (Pozisyonlara göre değişebiliyor),

- İyi derecede İngilizce bilmek,.

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

- Adli sicil kaydı bulunmamak,

- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak,

- Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek,

- Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak. Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:10
  1. İstanbul
  2. TGS personel alımı 2019
  3. THY alım şartları neler?
  4. THY personel alımı başvuru formu
  5. THY kabin memuru alımı 2019
  6. TH alımları ne zaman 2019?
  7. THY alım ilanları 2019
  8. TGS iş başvurusu
  9. THY personel alım başvuru şartları neler?

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