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Ekonomi Türk Hava Yolları Londra'ya tahliye seferleri başlattı
Ekonomi

Türk Hava Yolları Londra'ya tahliye seferleri başlattı

İngiltere ve Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçuşlarına başladı. İlk sefer bugün İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:42:00 -
Türk Hava Yolları Londra'ya tahliye seferleri başlattı

Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika'dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika'ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıklamıştı.

Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından THY uçağıyla Londra'ya gittiler.

Yolculara uyarı

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Birleşik Krallık /Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" denildi.

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