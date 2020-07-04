  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-04 13:26:14 -
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Öte yandan oyunculara, teknik heyete ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı