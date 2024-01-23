Türk Hava Yolları işte bu yüzden bir numara

20 Ocak'ta WizzAir'in W95730 kodlu İstanbul - Londra Gatwick uçuşu öncesi iki yolcu bakımsızlığından şikayet ederek "biz bu uçağı sevmedik. İnmek istiyoruz" diyerek kabin memurundan kapının açılmasını istedi. Kabin memurları kendilerine gelen bu talep doğrultusunda şaşkına döndüler. Ekip ilk önce iki yolcuyu ikna etmek için çaba gösterdi. Önce inmek isteyen yolcular, kabin ekibi tarafından ikna edildi ve uçuşa devam ettiler. Uçuş bir saatlik rötar ile İstanbul'dan ayrıldı.