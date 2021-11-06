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Ekonomi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ekonomi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 8 Akademik Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:30:00 -
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacak.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elamanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmekte.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 85 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmekte.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmekte. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gerekli.

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