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Ekonomi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak
Ekonomi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 14:40:00 -
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreTürk Hava Kurumu Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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