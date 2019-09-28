Türk halkından S-400'e destek NATO'ya çizik

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre Türklerin yüzde 95’i Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan "güvenli bölge" konusunda Amerika’ya güvenmiyor.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından Sosyometre ağustos çalışması kapsamında, Türkiye’deki 81 il merkezinde, ilçelerde, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle S-400’ler, Suriyeli göçmenler, kadın cinayetleri, orman yangınları ve Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 91’i Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile Amerika’nın birlikte oluşturacağı güvenli bölge konusunda Amerika’ya güvenmiyor. Yüzde 77’si Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasını destekliyor.

S-400 savunma sistemi NATO'ya tercih edilmeli

Araştırmaya katılanların yüzde 77,5’i "Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasını destekliyor musunuz?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi. Karşı olanların oranı ise yüzde 22,5. Türkiye’nin S-400 savunma sistemleri ile NATO arasında bir tercihe zorlanması durumunda, ankete katılanların yüzde 79’u NATO’dan çıkılmasından ve savunma sistemlerinin korunmasından yana bir tutum sergiledi.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları

Araştırmaya katılanların yüzde 75,5’i Türkiye’nin vazgeçmeden doğalgaz aramaya devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 21’yse Türkiye’nin bu konuda Yunanistan ile anlaşması gerektiğini söyledi. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partili seçmen, Türkiye’nin vazgeçmeden bu projeye devam etmesi gerektiğini savunurken; CHP ve HDP’li seçmenlerin önemli bir kesimi Türkiye’nin Yunanistan ile anlaşarak ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyu kayyım atanmasını destekliyor

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin illerindeki HDP’li belediye başkanlarını görevden alarak, kayyum atadı. Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü üç ilin belediyesine kayyum atanmasını desteklerken, yüzde 47’si ise karşı çıktı.

Kadın cinayetlerine çözüm: İdam!

Kadın cinayetlerini önlemenin yolu nedir? sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 35’i toplumun bu konuda eğitilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 39’u idam cezasının getirilmesini söyledi. Yüzde 20’si ise mevcut yasaların etkili biçimde uygulanması gerektiğini belirtti.

PKK ile silahlı mücadele

PKK ile mücadelede hangi yolun daha etkili olacağına ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 34’ü demokratik çözüm sürecine işaret ederken, yüzde 66’sı silahlı mücadeleyi en etkili yol olduğunu aktardı.

Yaşanan şehirlerin öncelikli sorunları

Araştırmada katılımcılar illerin temel sorunları olarak ulaşım ve kentsel dönüşümü işaret etti. Katılımcıların yüzde 38,6’sı ulaşım sorununa, yüzde 34,6’sı da kentsel dönüşümü belediyeyi bekleyen en önemli sorun olarak gördüğünü belirtti.

Seçmen partiye mi yoksa başkana mı oy verdi?

31 Mart belediye başkanlığı seçiminde oy kullanırken partiye mi yoksa adaya mı oy verdiniz? Sorusuna ise katılımcıların yüzde 56,2’si partiden çok başkan adayına göre oy kullandığını söyledi.