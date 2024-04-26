Türk Halkına müjde! Kelime-i Tevhid bayrağına saldıran karaktersiz Kadri tutuklandı

Eskişehir'de Gazze platformunca Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüyen bir gence saldıran Hilmi Kadri Türksoy (30) ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Gazze Platformu geçen hafta cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi'nde yürürken, ‘Kelime-i Tevhid' bayrağı açtı.

Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen Hilmi Kadri Türksoy arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen Hilmi Kadri Türksoy gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince ifadesi alınan Hilmi Kadri Türksoy, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türksoy, ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

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Halk Karaktersiz kadri için 'Yunan dölümü ki kelime-i tevhid sancağından rahatsız oluyor. Çanakkale'de bu bayrak elimizdeydi malazzgirt'te elimizdeydi. senin amacın ne' diye sordu.