Türk halkına hakaret etmişti! O "aptal"a okkalı ayar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, katıldığı bir televizyon programında Türk halkına "aptal" diye hakaret eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ı isim vermeden yerden yere vurdu. Kolivar'ın gözaltına alınmasını gereksiz bulan Altınok, "Aptallığın cezası gözaltına alınmak veya tutuklanmak olmamalı" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Bir adam bağlandığı haber programında nefes nefese anlatıyor:

"Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir... Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor."

İnanması zor ama bu cümleleri sarf eden zat Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı mıymış neymiş...

Muhtelif zamanlarda çıkıp "Ekmeği şu kadardan satarım, isteyen alır istemeyen almaz" şeklindeki haybeye külhanbeylikleri de sosyal medyada elden ele geziyor.

Faşistliği falan bir yana...

Çünkü mesele, nefretini Atatürk imzası bulunan bir duvarın önünde kusmayı seçen bu adamın bizleri çekmeye çalıştığı politikanın alanında değil sadece.

Daha basit ve yakıcı.

Düşünsenize, ekmeği 100 TL'den satsa bile yüzüne meymenet gelmesi pek mümkün görünmeyen bu adamın yaptığı ekmeği yiyoruz!

Beni ilgilendiren burası.

Ürettiği, sattığı, geçimini sağladığı ürünü "pislik" olarak gören, dahası velinimeti müşterilerinden nefret eden böyle bir organizmanın yaptığı ekmekten kime ne hayır gelir?

Gelmiyor da zaten. Ülkede kaç fırının ekmeği yenecek halde?

Ayrıca bunların tedaviyi angarya, hastayı da böcek olarak gören hekim versiyonları da var... Parasıyla yolcu taşımayı lütuf, müşteriyi de baş belası sayan taksici modelleri de.

Her alanda atmosferimizi zehirleyen, kolektif umudumuza, bir arada yaşama irademize kasteden bu cemiyet zararlılarına geçit vermemeliyiz.

Nasıl mı?

Hayır, Sendika Başkanı'na yaptıkları gibi karakola çekerek falan olmaz tabii ki.

Mesela sözünü ettiğimiz programın moderatörü Afşin Yurdakul'un, halka aptal diyen sirke suratlının aptallığını lisanı münasiple afişe etmesidir münasip cevap.

Aptallığın cezası gözaltına alınmak veya tutuklanmak olmamalı.

Yoksa işimiz var."