Türk hakem koronavirüse karşı geliştirdi! Vücut ısısını ölçüyor, sosyal mesafeyi koruyor

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Afyonkarahisar bölgesinde futbol hakemliği yapan Cem Yavuz, koronavirüsle mücadele için çeşitli materyaller kullanarak akıllı bileklik ve mesafe kiti geliştirdi.

Ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ile pilden oluşan akıllı bileklik, vücut ısısını ölçüyor ve eller yüze yaklaştığında uyarı veriyor. Covid-19 mesafe kiti ise, kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda uyarı sinyali veriyor.

Yavuz, geliştirdiği akıllı bileklik sayesinde ellerini yüzüne yaklaştırmadğını, mesafe kiti ile birlikte de sosyal mesafeyi önemli ölçüde koruduğunu ifade etti.

"Vücut ısısı 37,5'a ulaştığı zaman uyarı veriyor"

Geliştirdiği akıllı bileklik ve Covid-19 mesafe kiti ile ilgili açıklamalarda bulunan futbol hakemi Cem Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Biz futbolcuları sahada tutmak için elimizden gelen gayreti yaparız. Belli bir mesafe koyarız. Covid-19'dan da mesafeyle korunabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi korumak amaçlı öğretmen arkadaşlarımızla Covid-19 mesafe kiti ve akıllı bileklik yaptık. Covid-19 kiti bir başka insan bize yaklaştığında ötmekte ve sinyal vermektedir. Mesafe 1,5 metreden fazla azaldığında sinyal sesi daha da artmaktadır. Akıllı bilekliğin özelliği ise elimiz yüzümüze yaklaştığı zaman ötmekte. Bu şekilde elimizi yüzümüze, burnumuza ve kulaklarımıza temas etmesini engelliyor. Ayrıca dakikada bir sinyal vererek, ellerimizi dezenfekte etmemiz için bizi uyarıyor. Arkasına yerleştirilen ateş ölçerle de vücut ısımız 37,5'a ulaştığı zaman sinyal vererek ışık yanıyor. Covid-19 mesafe kitinde mesafe sensörü kullanıldı. Akıllı bileklikte ise ivme sensörü, ateş ölçer kullanılarak yapıldı."

Sosyal mesafenin mutlaka korunması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, 'Evde Kal' çağrısı yaparak açıklamasına şöyle devam etti: "Mesela bir futbolcu kural ihlal ettiği zaman kart, göstereceğimiz zaman belirli bir mesafeye açılması gerekir. Sosyal hayatta da Covid-19'dan korunmak için 1,5 metre aralığını kullanmamız gerekir. Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye."