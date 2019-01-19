Türk hackerlardan Türk ve İslam düşmanı Danimarkalı bakana şok! Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) alçakça hakaretlerde bulunan İslam ve Türk düşmanı Inger Stojberg'in sitesini erişime kapattı.

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