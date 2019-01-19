Türk hackerlardan Türk ve İslam düşmanı Danimarkalı bakana şok!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) alçakça hakaretlerde bulunan İslam ve Türk düşmanı Inger Stojberg'in sitesini erişime kapattı.19 Ocak 2019 Cumartesi 22:58
yeniakit.com.tr
Türk hackerlar Danimarka'nın Türk ve İslam düşmanı bakanı Inger Stojberg'e 'siber operasyon' düzenledi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Aslan Neferler Tim, Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) hakaret amaçlı karikatürler paylaşan Danimarka İçişleri Bakanı Inger Stojberg'in sitesini erişime kapattı. Siteye saatlerdir ulaşılamadı.
İşte Türk hackerların o açıklaması:
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