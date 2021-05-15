Türk hackerlardan İsrail'e siber bombardıman: Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil

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Türkiye'nin Hacker gruplarından Cyber-Warior'a bağlı Akıncılar Tim, katil İsrail'in önemli devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı başlattı. Cyber-Warior Akıncılar Tim, "Siber saldırılarımız dozunu arttırarak devam edecek." dedi.

'Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil'

Haaretz gazetesi, shalomlaam (İsrail Halkla Barış Örgütü), eisenbros (İsrail Mikroskopi, Optik Ve Elektro-optik, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Analitik Araştırma Ve Tahribatsız Muayene (NDT) İçin Ürün Ve Ekipmanların Lider Tedarikçisi) başta olmak üzere birçok internet sitesini tıklayan Yahudiler, Akıncılar Tim'in, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim." notu ile karşılaştı. "Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil." diyen Akıncılar Tim, "Eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa, Güney Amerika'da yer versin. Müslüman topraklarda, İsrail'in yeri olamaz." ifadelerini kullandı.

Aslan Nefer Tim de saldırdı!

Öte yandan Aslan Nefer Tim de katil İsrail'in önemli kurumlarının internet sitelerine DDOS saldırıları düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun kişisel web sayfası başta olmak üzere, birçok İsrail kaynaklı internet sitesinin faaliyetleri saatlerce erişime kapatıldı.