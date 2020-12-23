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Teknoloji Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avrupa Konseyi olayın ardından kınama mesajı yayınlarken siber operasyonu düzenleyen Türk hacker grubu Anka Neferler Tim "Biz vurduk mu tam vururuz" cevabı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:39:00 - 2020-12-23 22:41:13
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

 yeniakit.com.tr 

Terör tutuklusu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), Türk hacker grubu Anka Neferler Tim tarafından siber operasyon yapıldı.

AİHM'in resmi sitesini erişime kapatan Anka Neferler Tim, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sitesi saldırılarımız sonucu erişime kapatılmıştır. Özür açıklaması yapana kadar siteyi açmıyoruz!" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi'nden kınama geldi

AİHM'e düzenlenen siber operasyon ile ilgili açıklama yapan Avrupa Konseyi, kınama mesajı yayımladı.

Siber operasyonun çok büyük olduğunu dile getiren Avrupa Konseyi, Demirtaş kararının ardından Türk hackerların gün boyu AİHM'in sitesinin kapattığını belirtti.

Türk hackerlardan cevap geldi

Açıklamanın ardından Anka Neferler Tim'in sosyal medya hesabından cevap geldi. Türk hacker grubu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sitesine dünden beridir erişim sağlanamıyor. Biz vurduk mu tam vururuz" ifadeleriyle dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

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Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

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