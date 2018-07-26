Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre otobüs şoförü yanarak can verdi.26 Temmuz 2018 Perşembe 12:05
Diyanet İşleri Başkanlığına ait otobüs ile Medine’den Mekke’ye giden hacı adayları kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü yanarak can verdi. Bazı hacı adaylarının yaralı olduğu bildirildi.
Kaza Antalya 4. kafile 2. grupta bulunan hacı adaylarını taşıyan otobüste yaşandı.
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Kaynak: Milli Gazete
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