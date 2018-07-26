Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığına ait otobüs ile Medine’den Mekke’ye giden hacı adayları kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü yanarak can verdi. Bazı hacı adaylarının yaralı olduğu bildirildi.

Kaza Antalya 4. kafile 2. grupta bulunan hacı adaylarını taşıyan otobüste yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Milli Gazete