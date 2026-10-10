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Gündem Türk güreşçi Purcu’dan anlamlı zafer! İsrailliyi 30 saniyede mindere yapıştırdı
Gündem

Türk güreşçi Purcu’dan anlamlı zafer! İsrailliyi 30 saniyede mindere yapıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, Balkan Şampiyonasında karşılaştığı İsrailli rakibine karşı muazzam bir galibiyet elde etti. Maç öncesinde rakibinin uzattığı eli sıkmayan genç sporcu, mücadele başladıktan sadece 35 saniye sonra 10-0'lık skorla galibiyete ulaştı. Purcu'nun hem müsabaka öncesindeki hareketi hem de elde ettiği şipşak zafer beğeni topladı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibi Airpetyan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde yaşananlar dikkat çekti. İsrailli güreşçinin elini uzatmasına rağmen Purcu'nun karşılık vermediği anlar görüntülere yansıdı.

35 SANİYEDE 10-0 MAĞLUP ETTİ

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte rakibine üstünlük kuran milli güreşçi, yalnızca 35 saniyede 10-0'lık skora ulaştı. Teknik üstünlükle galip gelen Purcu, rakibine puan şansı tanımadan mücadeleyi tamamladı.

 

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Beşiktaş'ın milli güreşçisi Cemal Yiğit Purcu, şampiyonayı birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

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Yorumlar

Abdullah

Böyle sporcu olmaz. Ahlak gerekiyor önce, orada olan spocu, asker değil. Türkiyenin yüzünü yere eğmiştir bu güreşçi. Kazansa ne olur kazanmasa
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