  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!
Gündem Türk Gücü maçında Hitler selamı
Gündem

Türk Gücü maçında Hitler selamı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:11:00 -
Türk Gücü maçında Hitler selamı

Sylt’te patlak veren ırkçı Neo-Nazi skandalı, giderek büyüyor. Irkçılar son olarak Türk Gücü Friedberg maçında sahneye çıktı, “Yabancılar dışarı” sloganları altında Hitler selamı verdi

Sylt Adası'nda milyonerlerin, Alman sosyetesinin çocukları ve ünlü şirketlerin yöneticilerinin karıştığı ırkçı skandal, iki bölgede daha patlak verdi. Irkçıların ve Neo-Nazilerin marşı haline gelen şarkı, Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Cloppenburg kentinde bir avcı kulübünün kutlamasında söylendiği gibi, Türk Gücü Friedberg maçından sonra da ırkçılar tarafından "yabancılar dışarı" sloganları atıldı, Hitler selamı verildi, hakaretler savruldu.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Kickers Offenbach ve Türk Gücü Friedberg arasında oynanan Hessen Federasyon Kupası finalinde bazı ırkçı taraftarlar polisin gözü önünde Hitler selamı verip, "yabancılar dışarı" sloganları attı. Görüntülere rağmen Alman medyası yaşanan ırkçılığı görmezden geldi, konuyla ilgili haber yapmadı. Polisten de hiçbir açıklama gelmedi. Irkçılığın gölge düşürdüğü maçı Türk Gücü Friedberg 3-2 kaybetti.

AVCI KULÜBÜNDE DE SKANDAL

Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Cloppenburg yakınlarında ise bir avcı kulübü tarafından düzenlenen eğlencede benzer görüntüler yaşandı. Eğlencede yine "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganları atıldı. Polis, videonun halka açık sohbet grubunda paylaşıldığının belirlendiğini açıkladı. Olay diğer konuklar tarafından polise ihbar edilirken, soruşturma başlatıldı. Avcı kulübü özür dilemek zorunda kaldı.

SYLT'TE NE OLMUŞTU?

Zenginlerin ve ünlülerin tatil yaptığı Sylt Adası'nın en ünlü eğlence mekanı olan "Pony"de eğlenen bir grup, koro halinde "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganları atarak, ardından da Hitler selamı vermişti. Video ortaya çıkınca patlak veren skandaldan sonra hükümet de açıklama yapmak zorunda kalmış ve olayı kınamıştı. Ancak son görüntüler, olayların aslında ülke genelinde yaşandığını ortaya koydu.

Almanya'da güneş enerjisi, elektrik fiyatlarını dibe çekti!
Almanya'da güneş enerjisi, elektrik fiyatlarını dibe çekti!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da güneş enerjisi, elektrik fiyatlarını dibe çekti!

Almanya'da çarpıcı Afrika analizi: Bölgede etkili yeni güç Türkiye
Almanya'da çarpıcı Afrika analizi: Bölgede etkili yeni güç Türkiye

Ekonomi

Almanya'da çarpıcı Afrika analizi: Bölgede etkili yeni güç Türkiye

İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar
İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar

Gündem

İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!
İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Dünya

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor
İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

Gündem

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23