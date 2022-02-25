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Teknoloji Türk GSM şirketlerinden flaş Ukrayna açıklaması
Teknoloji

Türk GSM şirketlerinden flaş Ukrayna açıklaması

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:27:00 -
Türk GSM şirketlerinden flaş Ukrayna açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası GSM şirketleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.

GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

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