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Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme yaptığı fragman ödül getirdi

Oscar ödüllü ‘Roma’ filminin fragman tasarımını yapan Grafik Artist Doğan Can Gündoğdu, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Golden Trailer Awards ödüllerinde en iyi orijinal fragman ödülünü aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme yaptığı fragman ödül getirdi

Oscar ödüllü ‘Roma’ filminin fragman tasarımını yapan Grafik Artist Doğan Can Gündoğdu, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Golden Trailer Awards ödüllerinde en iyi orijinal fragman ödülünü aldı.


Meksika ve ABD ortak yapımı aile dramı temalı, Oscar ödüllü ’Roma’ filmi, Türk Grafik Artisti Doğan Can Gündoğdu’ya da ödül getirdi. Gündoğdu, dünyanın en itibarlı ödülleri arasında bilinen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen Golden Trailer Awards’da en iyi orijinal fragman ödülünü aldı. Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim aldığı sırada ödev olarak yaptığı ‘Batman’ filminin jeneriğiyle Amerika yolculuğu başlayan Doğan Can Gündoğdu, başarısını ve deneyimlerini paylaştı.



Ders ödevi Hollywood kapılarını açtı


Grafik Artisti Doğan Can Gündoğdu, üniversite sıralarından Hollywood’a uzanan hikayesini şöyle anlattı: “Çocukluğumdan beri yönetmen olma hayalim vardı. Arkadaşlarımla kısa film çekmeye başladım. Mühendislik kazanmama rağmen BAU’ya yetenek bursuyla Görsel İletişim Tasarımı bölümüne girdim. Üniversite 2. sınıftayken bir ödevde jenerik yapmamızı istediler. Ben de Batman’in jeneriğini yaptım. Evimin mutfağında çatal,bıçak ve cam fanus kullandım. Videoyu çekip sundum. Çok beğenildi. Ben de youtube’da paylaştım. 1 hafta içerisinde 1 milyon izleme aldım. Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum. 2. günde Amerika’dan teklif aldım. Koyduğum filmi izlemiş ve çok beğenmişler. Teklifi kabul ettim ve çalışmaya başladım. Bir yandan da üniversiteden aldığım yardım sayesinde kendi Start Up’ımı kurdum. Türkiye’den de işler almaya başladım. Burada da Nuri Bilge Ceylan ve Cem Yılmaz ile çalışmaya başladım. Cem Yılmaz’ın Arif 216 gibi filmlerinin neredeyse tamamı benim tasarladığım fragmanlardı. Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film festivalinde çok konuşulan Ahlat Ağacı ve yeni gösterime hazırlanan Kız Kardeşler filmi yine benim fragmanım. Türkiye’de sadece fragman yapan bir şirket yoktu. Ben sanırım ilk şirketi kurdum.”



“Fragman çalışmaları 1 yılımı aldı”


Oscar ödüllü filmin fragman çalışmalarının 1 yıl sürdüğünü belirten Gündoğdu, “Roma filminin fragman çalışmaları benim şu anda çalıştığım firmada yapıldı. Burada benim de içinde bulunduğum fragman, TVspotu ve teaser işleri yapıldı. Grafik artist olarak çalıştığım fragmanla, Golden Trailer Awards ödülünü aldım. 2018 yılında Clio Awards’dan da 2 tane ödül almıştım. Roma filminin fragman hazırlığı yaklaşık 1 senelik bir sürece yayıldı. 2 dakikalık izlediğiniz görüntü aslında 1 yıllık sürece yayılan bir çalışma. Çok fazla revizeler oluyor. Yönetmene, yapımcıya gidiyor. Fragman yorumlarla şekilleniyor. Bu filmin bir parçası olduğum için çok mutluyum. 2015 yılından beri Amerika’dayım. İleride yönetmen olarak birçok iş yapmayı planlıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
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