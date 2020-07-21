Türk girişimi Insider'a milyon dolarlık yatırım doğrulandı

Sequoia Capital’dan yatırım alan ilk Türk girişimi Insider, Silikon Vadisi tabanlı Riverwood Capital’dan 32 Milyon Dolar ile Seri C yatırım turunu tamamladı. Yapay zeka destekli Çok Kanallı Büyüme Yönetimi Platformu (Multichannel Growth Management Platform) Insider'ın, Seri C yatırım turuna Riverwood Capital liderlik etti. Yatırım turuna katılan isimler arasında Sequoia, Wamda ve Endeavor Catalyst yer aldı. Insider’ın bu tur ile beraber bugüne kadarki toplam yatırım miktarının 47 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Şirket, bu yatırımı, Insider platformunun yeteneklerini geliştirmek, Ar-Ge ekibini üst düzey mühendisler ile daha da güçlendirmek ve şirketin global satış ve pazarlama departmanlarına yatırım yapmak için kullanacak.

Insider’ın yapay zeka destekli Çok Kanallı Büyüme Yönetim Platformu, pazarlama uzmanlarının dijital kanallarını tek bir platform ile entegre etmesine, kullanıcı verilerinin birleştirilmesine, kullanıcıların gelecek davranışlarını makine öğrenimi destekli bir öneri motoruyla tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına imkan tanıyor.

15’ten fazla yapay zeka algoritmasına sahip olan platform, bu algoritmalar sayesinde müşteri segmentlerinin dönüşüm sağlama, satın alma ve kaybedilme olasılıklarına yönelik tahminlerde bulunarak; dijital pazarlama uzmanlarının müşteri deneyimlerini iyileştirmelerini sağlıyor.

İnsider CEO'su ve kurucu ortağı Hande Çilingir, farklı yatırım şirketlerinden cazip teklifler almalarına rağmen ek yatırım alma konusunda acele etmediklerini belirtti. Çilingir şirketin gelecek planlarını da şu cümlelerle paylaştı: