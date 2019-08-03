Türk girişimciden personel maliyetini düşüren yazılım

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Ekmob Kurucusu Sunay Şener, işletmelere sahadaki operasyon ekiplerini daha verimli kullanabilmeleri için yeni bir yazılım geliştirdiklerini belirterek, "Ekmob çözümümüz ile 10 kişilik bir saha ekibinin yüzde 32 daha verimli yönetilmesi mümkün. Bu verimli yönetim sayesinde yılda personel maliyetinde 270 bin TL üzerinde tasarruf sağlanması mümkün oluyor." dedi.

Şener, AA muhabirine şirketi Ekmob ve şirketinin reel ekonomiye sunduğu katkılarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ekmob'un, lokasyon bazlı mobil müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve saha ekip yönetimi çözümü olduğunu belirten Şener, Ekmob'un, saha operasyonu olan şirketlere maliyet avantajı sağlayan saha operasyon yönetimi imkanı sağladığını söyledi.

Şener, Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren genç bir startup olan Ekmob'un fikrinin ortaya çıkışını şöyle anlattı:

"Önceki çalışma hayatımda saha ekiplerini gözlemleme imkanım oldu ve bu gözlemlerimde, saha ekiplerine özel bir çözümün olmadığını fark ettim. Saha ekiplerinin çoğu saha ekiplerini yönetmek ve raporlamak için E-posta, Excel tabloları ve WhatsApp gibi farklı ve birbirinden kopuk sistemlerle sahadaki operasyonlarını yönetmeye çalışıyorlardı. Gördüm ki bu iş Whatsapp gruplarından yürümüyordu. Böyle olunca da, tabii ki bu işi yönetmek hem çok zor, hem de çok verimsiz oluyordu. Saha personeli vakitlerinin büyük bölümünü raporlama için ayırıyorlardı. Sonuç olarak, bu alana özel bir çözüm olması gerektiği düşüncesi ortaya çıktı."



Ekmob'un, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılabildiğini ifade eden Şener, yazılımlarının; mobil CRM, mobil form, anketler, ziyaret planlama, sipariş, takım yönetimi/mesajlaşma ve lokasyon takibi özelliklerine sahip olduğunu kaydetti.





- "Yılda personel maliyetinde 270 bin TL üzerinde tasarruf mümkün"





Şener, saha ekiplerinin verimliliğinin artırılmasının ekonomi ve sektör paydaşları için önem arz ettiğini belirterek, "Ekmob olarak yaptığımız analizler, saha ekiplerinin tüm süreçlerini yüzde 40’a kadar daha verimli yönetmelerini sağladığını gösteriyor. Ekmob çözümümüz ile 10 kişilik bir saha ekibinin yüzde 32 daha verimli yönetilmesi mümkün. Bu verimli yönetim sayesinde yılda personel maliyetinde 270 bin TL üzerinde tasarruf sağlanması mümkün oluyor." diye konuştu.



Küresel ekonomide mobil ekiplerin önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Şener, saha operasyon yönetimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sahadaki mobil çalışan kullanıcılar dikkate alındığında Türkiye pazarının toplam 800 bin kurumsal kullanıcı ve Ekmob kullanıcı başı fiyatlandırmasıyla 576 milyon TL büyüklüğünde bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için 12 milyon kullanıcı ve 4 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü hesaplanıyor.



Ekmob, şirketlerin saha ekipleri yönetimi etkinliğini artırırken, sahadaki personelin de daha etkin çalışmasına olanak sağlıyor.



Öncelikle yazılımımız sahadaki ziyaretlerin kalitesinin ve etkinliğinin ölçülmesini kolaylaştırıyor.Müşteri kazanma oranının yükseltilmesi.Müşteri tatmini seviyesinin ve sadakatinin artırılması, saha ekibi kalitesinin artırılması ve eleman dönüş hızının düşürülmesi de diğer önemli avantajlarından."







- "Türkiye’de 60’ı aşkın kurum tarafından aktif olarak kullanılıyor"





Şener, aralarında Çiçeksepeti ING Bank, Novartis, British American Tobacco, Zingat, Fibabanka, TEMSA, LG, Fıratpen ve Pirelli’nin de bulunduğu birçok büyük firmanın saha ekiplerini yönetmek için Ekmob'u tercih ettiklerini belirterek, "Yazılımımız beğenilen bir çözüm oldu ve şu anda Türkiye’de 60’ı aşkın kurum tarafından aktif olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



Ekmob olarak kısa vadede Türkiye’deki müşteri sayısını, pazar payını ve marka bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Şener, şöyle konuştu:

"Orta vadede amacımız, büyük şirketlerdeolduğu gibi, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılamak ve tercih edilen ve ilk akla gelen çözüm olmak. Orta ve uzun vadede amacımız, ürünümüzün özelliklerini geliştirmeye devam etmek, Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirirken, uluslararası pazarlarda da varlık gösterebilen ve rekabet edebilen bir ürün/çözüm haline gelmek."