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Ekonomi Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
Ekonomi

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:20:13 -
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

ANKARA (AA) - Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nda (UGKK), Tarım ve Orman Bakanlığından 3 ve Sağlık Bakanlığından 2 üye yer alacak.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, UGKK, Tarım ve Orman Bakanlığından gıda konusunda görev yapan 3, Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde 2, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde 2'şer, Türk Standardları Enstitüsünden 1, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan 1 olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak.

UGKK üyelerinden görev süresi dolmadan ayrılanların yerine temsil edilen kurum veya kuruluş, en geç 30 gün içinde yeni birini belirleyecek. Yeni üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte sona erecek.

- Alt komisyonlar

Alt komisyonlar, Bakanlık tarafından konuyla ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulacak ve UGKK tarafından onaylanacak.

Alt komisyonlar en fazla 30 üyeden oluşacak. Alt komisyonlarda her sivil toplum kuruluşundan en fazla 5 üye yer alabilecek. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ilgili konuda en az 3 yıl çalışmış olacak.

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