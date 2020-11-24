Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Dünya, Almanya'nın Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yaptığı skandal baskını konuşuyor.

Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Türk gemisine çıkarma yaptığı iddia edilen Almanların, emri nereden aldıkları da ortaya çıktı.

Söz konusu baskına geniş yer veren Alman medyası, Türk gemisine yönelik operasyonun bizzat Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezinden verildiğini yazdı.

İki gündür söz konusu olaya ilişkin çok sayıda haber yayınlayan Der Spiegel, AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezinden yapıldığını aktardığı baskın sırasında, gemide yasadışı hiçbir şeyin bulunmadığını da vurguladı.

Almanya'dan açıklama

Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini teyit etti.

Komuta Merkezi bilgi verdi

AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezi, Türk gemisine yönelik baskına ilişkin bilgi verdi. Merkezden yapılan açıklamada, "Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı." denildi.