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Siyaset Türk gemisindeki aramayı savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan basınında destek buldu
Siyaset

Türk gemisindeki aramayı savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan basınında destek buldu

Doğu Akdeniz'de İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan hukuksuz aramayı savunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Yunan basınında yer buldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:54:00 -
Türk gemisindeki aramayı savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan basınında destek buldu

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine uluslararası hukuka aykırı şekilde arama yapan Alman fırketeynini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan basınında 'sevinçle' karşılık buldu.

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen İrini Harekatı, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de büyük saygısızlık yapıldığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türk gemisinin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin sorumlu olduğu İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurulması, Türkiye tarafından şiddetle kınandı.

Kılıçdaroğlu, Türk gemisindeki aramaya 'yasal' dedi

Türkiye, deniz hukukuna karşı gelinerek, gemide arama yapabilmek üzere personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınmadan yapılan bu yasa dışı operasyona karşı sesini yükseltirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aramaya destek geldi.

Yunan komutanın yaptığı arama hakkında, "Arama yapacağız' diye Türkiye'ye bildiriliyor. 'İzin verin arama yapacağız' çağrısına 4 saat cevap verilmiyor. 5. saatin sonunda NATO'nun sessizlik kuralı var. Cevap vermezsen onaylamışsın sayılır. Ve onlar da inip tarıyor." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, aramanın yasal olduğunu iddia etti.

Yunan medyasından Kılıçdaroğlu'na destek

Resmi kayıtlara göre Alman gemisinden Türkiye'ye çağrı veya 4 saatlik bekleme süresi verilmediğinin anlaşılmasının ardından iddiaları nedeniyle topa tutulan Kılıçdaroğlu’na destek, Yunan medyasından geldi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkileri gündeme taşıyan Greek City Times, muhalefet liderinin doğruları savunduğu halde haksız yere eleştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri, Türk medyasının CHP liderini suçlamakta haksız olduğunu ileri süren Yunan basınının ekmeğine yağ sürdü.

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Yorumlar

insanoglu ne agir imtihanlar yasiyor! bu farkinda mi dersiniz

......
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Rabia Zafer

Kendisi de ...... Olduğundan Ve Onların Sözcūsū Olduğundandır  
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