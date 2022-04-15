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Dünya Türk gemisi 54 Rus askerini kurtardı
Dünya

Türk gemisi 54 Rus askerini kurtardı

Ukrayna'nın dün Karadeniz'de vurduğunu açıkladığı Rusya'ya ait 'Moskova' adlı kruvazörden 54 kişinin Türk gemisi tarafından tahliye edildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 02:38:00 -
Türk gemisi 54 Rus askerini kurtardı

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, dün Ukrayna'nın vurduğu gemiden gece saatlerinde imdat çağrısı geldiği bilgisini paylaştı.

Anusauskas, Litvanya saatiyle 01.14'te geminin yan yatmaya başladığını kaydederek, "Saat 02.00'dan itibaren bir Türk gemisi, kruvazörden 54 kişiyi tahliye etti ve saat 03.00 civarında Türkiye ve Romanya, geminin tamamen battığını duyurdu." iddiasında bulundu.

Gemide 66'sı askeri personel 485 kişinin bulunduğunu belirten Anusauskas, can kaybı sayısının henüz bilinmediğini kaydetti.

Ukrayna, Rus gemisini vurduğunu duyurmuştu

Ukrayna makamları, dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazörü vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rusya'dan "gemi yüzer durumda" açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında geminin yüzer durumda olduğu bilgisini vererek, "Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Kruvazör mürettebatının Rus Karadeniz filosunun bölgedeki diğer gemilerine tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geminin limana çekilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

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