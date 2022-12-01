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Ekonomi Türk geleneksel ipek üretimi UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde
Ekonomi

Türk geleneksel ipek üretimi UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde

Geleneksel Ahlat taş işçiliğinin ardından Türkiye’nin bir unsuru daha somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO Listelerine alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:54:00 -
Türk geleneksel ipek üretimi UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde

Yeni Akit  Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi’ adaylık dosyası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta devam eden toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran kültürel unsurlarımızdan biri daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece Türkiye’nin UNESCO Listelerindeki varlık sayısı 23’e yükseldi.

Ayrıca salı günü de ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydettirilmişti.

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