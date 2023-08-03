Türk gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi: Karadağ

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Karadağ’ın gayrimenkul piyasası, yazlık ev yatırımcıları ve bölgeye taşınmak isteyen uluslararası alıcıların talebiyle canlanıyor. Ülkenin 295 kilometrelik sahil şeridi, Karadağ'ı sadece turistlerin değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarının da tercih ettiği bir destinasyon haline getiriyor. İstikrarlı ekonomisi ve stratejik konumu sayesinde Karadağ’ın emlak pazarının gelecekte daha da büyüyeceğini öngördüklerini ifade eden Karadağ Group Unvan Çınar Şahin, ülkenin gayrimenkul piyasasını değerlendirerek yatırımcılar için avantajlarını anlattı.

“Karadağ’daki yatırımlarda uzun vadeli geri dönüş almak çok mümkün”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) açıkladığı verilere göre Karadağ’ın ekonomisinin 2023’ü %3,2’lik, önümüzdeki 5 yılı da %13,8’lik bir büyümeyle kapatması bekleniyor. Karadağ’da beklenen sürdürülebilir büyüme oranı, gayrimenkul değerlerinde de istikrarlı artışa kapı aralıyor. Bu da gayrimenkul alıcılarının yatırımlarından elde edecekleri geri dönüşü garanti ediyor. Öyle ki Karadağ’da kiraya verilen mülkler, %4,4 ila %7,1 arasında brüt kira getirisi sağlıyor.

2023’ün Karadağ’da emlak yatırımı yapmak için en uygun zaman dilimlerinden biri olduğunu söyleyen Karadağ Group Unvan Çınar Şahin, Karadağ’da yatırım yapmanın avantajlarından şu sözlerle bahsetti: “Karadağ’da yatırım yapmanın avantajları arasında, birkaç gün içinde tamamlanabilen işletme kayıt süreci, yabancı ve yerli yatırımcıların aynı koşullara tabi tutulması, düşük kurumlar vergisi oranları, genç ve dinamik işgücünün bulunduğu çalışma ortamı, istikrarlı ekonomiden kaynaklanan güvenli iş ortamı ve Karadağ’ı önemli Avrupa ülkelerine bağlayan altyapısı yer alıyor. Ayrıca gayrimenkul fiyatlarının İspanya, İtalya gibi diğer Akdeniz destinasyonlarına kıyasla nispeten uygun olması, daha düşük giriş maliyetle uzun vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için bölgeyi cazip bir seçenek haline getiriyor.”



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Karadağ hükümetinden uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına teşvik

Karadağ hükümetinin, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları teşvik ederek bu ilgiyi desteklediğini ifade eden Çınar Şahin, “Karadağ hükümeti, emlak piyasasını iyileştirmek adına yatırımları teşvik eden politikalar uyguluyor. Tüm yabancı yatırımcılar, yerel yatırımcılarla aynı devlet teşviklerinden yararlanabiliyor. Bu da yatırımcıların pazara girmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, hükümet uluslararası yatırımcılara mülk haklarını güvence altına alan destekler sunuyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde de yabancılara oturum izni dahi veriyor. Ayrıca bölgenin ekonomik koşullarından yararlanmak için şirket kurmak isteyenlere de birçok avantaj sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Karadağ’da şirket kuranlar, Schengen ve ABD vizesini daha kolay alıyor”

Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında birinci sırada yer aldığının altını çizen Karadağ Group Unvan Çınar Şahin, “Karadağ’da şirket kurmak, birçok Avrupa ülkesine göre daha kolay. Bu bölgede şirket kuracak yatırımcının Karadağ’da yaşaması zorunlu değil. Aynı zamanda fatura kesme, dükkan açma gibi mecburiyetleri de yok. Yatırımcılar, oturum kartı üzerinden çok kolay bir şekilde Schengen ve ABD vizesi de alabiliyor” dedi.

“Türk yatırımcılar gayrimenkul yatırımı sürecine eşlik edecek güvenilir partnerler arıyor”

6 senedir Karadağ’da, son 1 senedir de İzmir’deki muhasebe ve emlak ofisleriyle Türkiye’deki yatırımcılara Karadağ’da gayrimenkul satışını kolaylaştırarak yerel pazarın avantajlarından yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Karadağ Group Unvan Çınar Şahin, “Karadağ’da şirket kurulumu, yatırım danışmanlığı, oturum ve gayrimenkul alım - satımı gibi hizmetler sunuyoruz. Şu anda Karadağ ve Türkiye’deki 5 ofisimizde toplam 25 çalışanımız ve bin 600’den fazla müşterimiz var. Türk yatırımcılara Karadağ’da gayrimenkul satışı yaparak yerel pazarın avantajlarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Karadağ, hem tatil hem de yatırım için kusursuz bir ülke. Türkiye’deki yatırımcılara burada kendilerine uygun bir gayrimenkul bulmaları için her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.