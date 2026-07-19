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Gündem Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da! Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da! Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da! Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar gitti. Fidan başkent Doha’da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar temasları başladı.

Bakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

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