Tesla ilk bisikletini üretti: İşte fiyatı ve özellikleri!
Tesla, yıllardır beklenen elektrikli bisiklet yerine 2-5 yaş grubuna yönelik denge bisikletini tanıttı. Bisikletin fiyatı ise 225 dolar olarak açıklandı.
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Tesla, yıllardır beklenen elektrikli bisiklet yerine 2-5 yaş grubuna yönelik denge bisikletini tanıttı. Bisikletin fiyatı ise 225 dolar olarak açıklandı.
Elektrikli otomobilleriyle tanınan Tesla'nın yıllardır elektrikli bisiklet pazarına girmesi bekleniyordu. Özellikle sosyal medyada sık sık gündeme gelen konsept tasarımlar ve "Tesla Model B" söylentileri, beklentileri artırmıştı. Ancak Tesla'nın tanıttığı yeni bisiklet, hayranlarının beklediği model olmadı. Şirket, çevrim içi mağazasında "Balance Bike for Kids" adını verdiği çocuk denge bisikletini satışa sundu. Pedal ya da motor bulunmayan model, 225 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
Elektrikli değil, denge bisikleti Tesla'nın yeni ürünü, 2 ila 5 yaş arasındaki çocukların bisiklet sürmeyi öğrenmeden önce denge becerilerini geliştirmeleri amacıyla tasarlandı.
Denge bisikletlerinde olduğu gibi bu modelde de pedal, zincir veya motor sistemi yer almıyor. Çocuklar bisikleti ayaklarıyla iterek hareket ettiriyor ve bu sayede denge kurmayı öğreniyor.
Hafif gövde ve ayarlanabilir sele Bisiklet, hafifliğiyle öne çıkan magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip. Sele yüksekliği ise çocuğun boyuna göre beş farklı kademede ayarlanabiliyor. Gövdenin yan kısmında Tesla logosu yer alırken, ön bölümde şirketin ikonik "T" amblemi bulunuyor. Tesla, denge bisikletini en az 34,8 santimetre iç bacak uzunluğuna sahip çocuklar için öneriyor.
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