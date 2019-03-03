Türk futbolunda görülmemiş olay! Amedsporlu Mansur Çalar sahada futbolcuları jiletledi
2. Lig'de oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında, futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Mansur Çalar adlı oyuncusu sahaya kesici aletle girip futbolcuları yaraladı.03 Mart 2019 Pazar 20:50
Sakaryaspor'un Diyarbakır'daki Amedspor'la oynadığı maçta çıkan olaylarda Sakaryasporlu bazı sporcuların kesici aletle yaralandığı iddia edilmişti.
Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı.
Görüntülerde Amed Sportif formasyı giyen 72 numaralı Mansur Çalar'ın sahaya kesici aletle girdiği ve futbolculara saldırdığı görülüyor.
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