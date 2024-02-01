Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde

Gezi Parkı Davası sırasında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın mensuplarının aralarında bulunduğu 35 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından yargılandığı davanın yeni duruşması bugün gerçekleştirilecek.

Kamuoyunun "Çarşı Davası" olarak bildiği ve daha önce Gezi Davası ile birleştirilip sonradan tekrar ayrılan davanın bugünkü duruşmasını takip edip Çarşı'ya destek olmak üzere Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Duruşmalara Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan kimse katılmazken, yönetimdeki görevlerinin bitmesine rağmen Hasan Arat'ın katılması dikkat çekiyor.

Beşiktaş bu sezon kadro yapılanmasıyla rakiplerinin gerisinde kaldı. Yapılan kongrede ara transfer dönemi için taraftara söz veren Hasan Arat başkan seçildi. Arat'ın halen beklenen transferleri yapamaması ve Arat'ın henüz sözünü tutmaması tepkilere neden olurken, taraftarlar maçlarda slogan atarak yönetimi eleştiriyor. Bununla birlikte Hasan Arat'ın ligde kötü bir süreç geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını hızlandırmak yerine Gezi davasıyla ilgilenmesi camia içinde de büyük tepkilere neden oldu.