



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni Kulüp Lisans Talimatı'na kulüplerin uyması durumunda Türk futbolunun 3 yıl içinde ekonomik açıdan rahatlayabileceğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenleyen Nihat Özdemir ve vakfın başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birinci transfer döneminin kapanmasıyla Kulüp Lisans Kurulunun bir hafta içinde tüm takımların harcama limitlerini belirleyeceğini vurgulayan Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizim yönetmeliğimiz ve hesaplama şeklimiz açıkça belli. Kulüpler hesaplamalarını bugünden yapabilir, bu transfer dönemi için eylül ayında ilan edeceğimiz limitten fazla harcama yapılırsa puan silme dahil, cezalarımız olacak. Bu da şampiyonluğu, küme düşmeyi etkileyecek. Kulüpler bunu iyi bilsin. Yedi kişilik Kulüp Lisans Kurulunun vereceği kararın herhangi bir geri dönüşü de yoktur."

Bu sistemle UEFA'nın cezalarının önüne geçileceğini dile getiren Özdemir, "UEFA ve FIFA'dan sürekli puan silme ve para cezaları geliyor. Bunlara artık son vermek istiyoruz. UEFA ve FIFA'da dosya sayısı en kabarık ülkelerden biriyiz. Buna 'dur' demeliyiz. Dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olan Türkiye'nin bu kadar dosyası UEFA'ya gitmemeli. Kuralları harfiyen uygulayacağımızı tüm kulüpler bilsin. Transfer politikalarını buna göre yapmaları lazım. Kamp harcamaları, prim sistemleri hepsi bunun içinde olacak." diye konuştu.

UEFA'nın çok daha katı bir uygulamasının olduğunu anlatan Özdemir, "Biz 3 yıllık geçiş süreci de bıraktık. Kolaylık sağladık. UEFA bizden daha katıdır ama şuna inanın ve inanıyorum ki bu yönetmeliği uygularsak, kulüpler de buna riayet ederse Türk futbolu 3 sene içinde kurtulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Özdemir, kulüplere belirlenecek harcama limitinin Türk lirası üzerinden olacağını da aktararak, "Satılan futbolcunun gelirlerini de göreceğiz. Taksitle oyuncu alınacaksa hangi aylarda giderin olduğunu göreceğiz. Bunlar çok kolay hesaplanır şeyler." ifadelerini kullandı.

Çok uzun süredir söz konusu talimat üzerinde çalıştıklarını belirten Nihat Özdemir, şunları ifade etti:

"Kulüpler Birliği ile paylaştık. Onlar da varsa itirazlarını yaptı. Türkiye Bankalar Birliği ile UEFA'nın görüşlerini de aldık. Bunun aksayan tarafları olabilir, sonuçta bir yönetmelik. Aldığımız kararları belki de daha da katılaştıracağız. Bir yönetim kurulu kararıyla istediğimiz ilaveleri yapıp ya da çıkarılacakları çıkarıp yolumuza devam ederiz. Önemli olan başlamaktır. Kulüpler Birliğine de canıgönülden teşekkür ediyorum. Kulüplerimizden, UEFA'dan, bankalarımızdan, kamuoyundan tenkit gelebilir, hepsini değerlendiririz ve yolumuza devam ederiz ama prensiplerden taviz vermeyiz."

Nihat Özdemir, transfer yasağı alan bir kulübün oyuncu alsa da lisans çıkaramayacağını sözlerine ekledi.





- Fikret Orman: "Transfer harcaması bütçenin küçük bir parçası"





Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, belirlenecek bütçe limitinin sadece transfer harcamalarıyla alakalı olmadığını dile getirdi.

Herkesin transfer harcamalarına odaklandığını ve bunun yanlış olduğunu anlatan Orman, şöyle konuştu:

"Transfer harcaması bütçenin sadece küçük bir parçası. Önemli olan kulübün bütçesi. Oyunculara verilen maaş da var. Algı şu olmasın, 'Transfer yapmadım ama bütçem var'. Federasyon yeni talimatta 2 yıllık geçiş süreci de veriyor. 100 liralık bütçeniz varsa ilk sene yüzde 30, ikinci sene yüzde 15 aşabilirsiniz. Üçüncü sene ise 100 liraysa bütçeniz 100 lirayı geçemezsiniz. Bedelsiz transferlerde de harcama vardır. Oyuncu, seyahat giderleri, personel ve antrenör maaşları bunun içinde. Kulüpler Birliği olarak çok etkin şekilde bunun arkasındayız. Önümüzdeki 3 sene zor olacaktır ama bunu acele bir şekilde uygulamamız lazım."

Federasyonun çok iyi niyetli olduğunu ifade eden Orman, "Federasyonumuzun elinde bir cetvel, sopa yok. İyi niyetliler. Onların derdi ceza vermek değil, kulüpleri disipline sokmak. Suistimal eden olursa ayrımcılık olmadan cezalar verilecektir." şeklinde görüş belirtti.

Borçların Türk futbolunu itibarsızlaştırdığını aktaran Orman, "Süper Lig'in marka değerine zarar veriyor. Türk futbolunun tek sorunu tabii bu değil. MHK, kurullar hepsiyle uyumlu çalışmalar yapacağız federasyonla. Finansmanda da sahada da adil olan bir sistem istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.