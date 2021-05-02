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Spor Türk futbolcular Lille'i şampiyonluğa taşıyor
Spor

Türk futbolcular Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk için yarışan Lille, 35.hafta maçında evinde Nice'i Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:37:00 -
Türk futbolcular Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Fransa Ligue 1'de 35. haftaya lider giren Lille, evinde Nice'i 2-1 mağlup etti.

Kritik maçın 13. dakikasında Jonathan David'den aldığı pası gole çeviren Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip Nice'te Jordan Lotomba 48. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Dakikalar 55'i gösterirken bu kez sahneye Zeki Çelik çıktı. Fransız ekibiyle 100. maçına milli futbolcu ceza sahası dışından gönderdiği şutla güzel bir gole imza attı: 2-0.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11 başlarken, Yusuf Yazıcı yedek soyundu. Daha sonra teknik direktör Christophe Galtier, 71'de Burak-Yusuf değişikliğine gitti.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçen Lille, son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti.

PSG (75 puan) ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Lille, (76) son 3 haftada Lens, Saint-Etienne ve Angers ile karşı karşıya gelecek.

Burak Yılmaz, bu sezon 13. golünü atarken; 2019-2020'de PSG formasıyla 15 gol atan Mevlüt Erdinç'ten bu yana Fransa Ligi'nde en çok gol sayısına ulaşan Türk futbolcu oldu.

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