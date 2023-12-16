Türk futbolcu için dev kapışma! Dudak uçuklatan bonservis bedeli

Fenerbahçe ve milli takımın yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Almanların iki devinin gündeminde olduğu öne sürülürken, haberde Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği rakam da belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu başarı basamaklarını hızla çıkıyor.

Sağ bek sonrası sol bek bölgesinde de son derece verimli işlere imza atan Ferdi Kadıoğlu transferin de gözdesi konumunda.

Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devi, milli futbolcuyu kıskacına almış durumda. Kadıoğlu için son iddia ise Alman basınından geldi.

Derwesten'in haberine göre Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

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Yeni transferi Ramy Bensebaini'den beklediği verimi alamayan Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu ocak ayında kadrosuna katmak istediği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe'nin beklentisi 30 milyon euro!

Haberde Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Borussia Dortmund için çok fazla olduğu vurgulandı.

Bu sebeple Alman ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalabileceği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'na Bayern Münih'in de talip olmasının Borussia Dortmund'un önündeki bir diğer sorun olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.