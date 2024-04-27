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Dünya Türk firmaya da borçlandılar! O ülkede Enerji Bakanı istifa etti
Dünya

Türk firmaya da borçlandılar! O ülkede Enerji Bakanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-04-27 14:38:00 -
Türk firmaya da borçlandılar! O ülkede Enerji Bakanı istifa etti

Ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik sağlayıcıların kesintiye gittiği Sierra Leone'de, Enerji Bakanı Kanja Sesay'ın istifa ettiği bildirildi. Sesay'ın istifası, hükümetin iki elektrik sağlayıcısı olan; yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG'ye yaklaşık 48 milyon dolarlık borcun 18,5 milyon dolarını ödemesinden saatler sonra geldi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sesay'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın bir süreliğine Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun yönetimine verildiği ve kendisine iki yetkilinin yardımcı olacağı kaydedildi.

Sesay'ın istifası, hükümetin iki elektrik sağlayıcısı olan; yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG'ye yaklaşık 48 milyon dolarlık borcun 18,5 milyon dolarını ödemesinden saatler sonra geldi.

Sierra Leone'ye 2018'den bu yana elektrik sağlayan Karpowership, ödeme sıkıntısı nedeniyle ülkedeki elektrik arzını 60 megavattan 6 megavata düşürmüştü.

CLSG de ülkenin güneydoğusundaki şehirlere tedarikini önemli ölçüde azaltarak 32 megavattan 10 megavata düşürmüştü.
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Karadeniz Holding, gün içinde yaptığı açıklamada, Karpowership aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'nin, enerji üretimine tam kapasiteyle devam etmeye başladığını bildirmişti.

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