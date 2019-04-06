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Türk firmasından büyük başarı! İlk yerli ve milli güneş enerjisi hücresi, görücüye çıktı

Denizli'de merkezi bulunan enerji şirketi, kurduğu fabrikada güneş panelinden sonra şimdi de Türkiye'nin ilk yerli güneş enerji hücresini üretti. Enerji hücresi üretilen fabrikanın da, Türkiye'nin ilk endüstriyel fotovoltaik güneş hücresi üretim fabrikası olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 18:49
Türk firmasından büyük başarı! İlk yerli ve milli güneş enerjisi hücresi, görücüye çıktı

Denizli'de Bereket Enerji Grubu tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli güneş enerji hücresi, yatırımcılarla buluştu.

Grubun Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla geliştirdiği ülkenin ilk güneş enerji hücresinin, Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda yeni bir dönemecin eşiğine getireceği belirtildi. 'Parla' markasıyla imal edilen hücreler, güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye'de üretilen yeni ürünlerin tanıtım ve ticari bağlantılarının bir arada sunulduğu platform olan '12'nci Solarex Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'nda ilgi gördü.

"Yerli hücre üretiminin gururunu yaşıyoruz"

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, güneş panelinden sonra milli bir proje olarak yerli hücre üretimini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Saldanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda, TÜBİTAK destekli Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi (MİLGES) projesi çerçevesinde bu yatırımı hayata geçirdiklerine dikkat çekti.

Denizli'deki tesislerde silisyum tabanlı multi ve mono kristal, standart (Al-BSF) ve PERC tipi hücreler üretildiğini söyleyen Saldanlı, fabrikadaki toplam üretim kapasitesinin 130 megavat (MW) olduğu ifade ederek, "Bu da yıllık 26 milyon hücre üretimi demektir. Panel fabrikamızın üretim kapasitesi de 150 MW'dur. 2018 yılı sonunda deneme üretimlerine başladığımız tesislerde multi kristal standart hücrelerde yüzde 19, mono kristal PERC tipi hücrelerde ise yüzde 21 verime ulaşılmıştır" dedi. 'Parla' markasıyla hem panel ve hücre hem de kurulum hizmetleriyle güneş sektöründe entegre fabrika olarak çalıştıklarını dile getiren Saldanlı, böylece Türkiye ekonomisi için bu alanda yeni bir değer yarattıklarını ve yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 18:49
  1. Denizli
  2. Bereket Enerji Grubu
  3. ilk yerli güneş enerji hücresi
  4. 12'nci Solarex Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı
  5. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı
  6. TÜBİTAK destekli Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi (MİLGES) projesi

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